Mit dem letzten Tag der Warped Tour am 5. August endete eine Ära. Das 1995 gegründete Punk- und Skatefestival zog jährlich für mehrere Woche durch die Welt und präsentierte an verschiedensten Orten Acts aus der Hardcore-, Punk- und Alternative-Szene. Dazu rollten Skateboards und BMX-Räder über die Halfpipes.

Weiterlesen Every Time I Die-Gitarrist rettet Besucherin mit Bier das Leben Über die sozialen Medien teilte Jordan Buckley, Gitarrist bei Every Time I Die, eine Geschichte, wie er mit einem Auftritt einer Besucherin unbeabsichtigt das Leben rettete. Während bei vielen jahrelangen Besuchern und Fans ein paar Tränen rollten, gab es eine Person, die sich gänzlich weigerte, loszulassen. Gitarrist Jordan Buckley von Every Time I Die blieb penetrant auf der Bühne stehen und spielte sich durch den Song ‘Map Change’, während die Crew um ihn herum bereits die Bühne abbaute.

Über Twitter postete jemand ein Video dazu. Jordan selbst sah das Material und sagte dazu: „Ich werde darüber auf meinem Totenbett nachdenken. Und ich garantiere, dass ich dabei nicht nicht schmunzeln werde.“

Man @JordanETID keeping the show going while they dismantle the stage. A real fucking treat. pic.twitter.com/36usRJaKNL

— Andrew 🤘 (@WaxAndrew00) August 6, 2018