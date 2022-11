Ex-Helix-Gitarrist Daniel Fawcett wurde ermordet

Der ehemalige Helix-Gitarrist Daniel Fawcett wurde nur 52 Jahre alt. Am Morgen des 06. November 2022 hatte man den leblosen Körper des Musikers in einem Park in Ontario, Kanada, gefunden, wie Ex-Band-Kollege Brian Vollmer via Social Media mitteilte. Ein natürlicher Tod konnte im Rahmen der Ermittlungen wohl schnell ausgeschlossen werden.

Empfehlung der Redaktion Ex-Messiah-Frontmann Andy Kaina ist tot Death Metal Andy Kaina lebt nicht mehr. Der ehemalige Frontmann der schweizerischen Death-Metaller Messiah erlag den Nachwirkungen eines Herzinfarkts. In dem Facebook-Beitrag von Vollmer heißt es: „Was für ein trauriger Tag… Gestern wurde Dan Fawcett, der um das Jahr 2000 herum Gitarre bei Helix gespielt hatte, ermordet in einem Park in Nord-London [Ontario, Kanada] aufgefunden. Dan war ein netter Kerl, er hat immer gelächelt. Darüber hinaus war er ein großartiger Gitarrist.

Genaue Details kennen wir noch nicht, daher kann ich nicht viel sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass sowohl meine Frau Lynda als auch ich unter Schock stehen.“

Fassungslos

Nach Angaben von Global News wurde Daniel Fawcett gegen 06:45 Uhr am Fuße eines Hügels in der Grosvenor Street, der zum Gibbons Park in London, Ontario, Kanada, führt, bewusstlos aufgefunden. Die Rettungskräfte begannen mit lebensrettenden Maßnahmen. Daniel wurde jedoch kurze Zeit später für tot erklärt, so die Polizei.