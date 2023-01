Ex-Overkill- & -Anvil-Gitarrist Sebastian Marino verstorben

Der frühere Overkill– und Anvil-Gitarrist Sebastian Marino ist verstorben. Der US-Amerikaner arbeitete an Silvester als Sound-Techniker in Florida und musste in den ersten Stunden den neuen Jahres ins Krankenhaus gefahren werden, wo vermutlich nichts mehr für ihn getan werden konnte. Informationen zur Todesursache liegen aktuell nicht vor. Der Musiker wurde lediglich 57 Jahre alt.

Liebenswerter Zeitgenosse

Sebastian Marino spielte auf dem Anvil-Album WORTH THE WEIGHT (1991) und war auf den drei Overkill-Scheiben THE KILLING KIND (1996), FROM THE UNDERGROUND AND BELOW (1997) sowie NECROSHINE (1999) zu hören. Anvil-Frontmann Steve „Lips“ Kudlow twitterte: „Seby war ein lieber Freund. Ich werde ihn gehörig vermissen. WORTH THE WEIGHT war eine äußerst besondere Anvil-Platte. Sie wird Seby durch unsere Geschichte für immer am Leben halten.“ Des Weiteren weiß sein Freund Bruce Pilato zu berichten, dass Marino mit Audio Images eine der gefeiertsten Ton- und Videoproduktionsfirmen in den USA betrieb.

„Wir kannten uns seit den Achtziger Jahren und haben Mitte der Neunziger bei Linda Rutherford & Celtic Fire zusammengearbeitet, wobei seine erste Frau mitmachte“, führt Pilato aus. „Darüber hinaus war es Sebastian Marino, den ich wegen einer Tourcrew angesprochen habe, als ich 2005 angefangen habe, mit Carl Palmer [von Emerson, Lake & Palmer — Anm.d.A.] zu arbeiten. Sebastian brachte eine Menge Top-Leute mit, die für die Band von Carl Palmer, Asia, Yes und andere weltweit riesige Acts arbeiteten. Außerdem war er selbst ein brillanter Musiker, spielte unter anderem für Overkill und Anvil.

Zudem war er ein bester Freund für jeden arbeitenden Musiker oder Roadie, mit dem er zu tun hatte. Er behandelte sie fair und arbeitete oft für weniger, als er gesollt hätte. Einfach nur, damit die Musik überleben konnte.“

Condolences to my friend Sebastian Marino’s family and friends. Seby was a dear friend and I will miss him profoundly!! Worth the Weight was an extremely special Anvil album and it will keep Seby alive through our history forever! RIP SEBASTIAN MARINO — LIPS ANVIL (@LIPSANVIL) January 1, 2023

