Nocturnal Breed: Ex-Gitarrist Ben Hellion verstorben

Nocturnal Breed wendeten sich am 14. Dezember 2022 mit einer bitteren Nachricht an die Öffentlichkeit. Die norwegische Extreme Metal-Institution hat einen schweren Verlust zu betrauern – im Statement heißt es, das langjährige Mitglied Stian „Ben Hellion“ Andreassen habe sich vor Kurzem das Leben genommen.

Die Band nutzte den Beitrag insbesondere, um dem Musiker zu gedenken, der so viele Jahre an der Seite von Nocturnal Breed verbracht hatte. Betont wird, dass Ben Hellion auch hinter der Bühne und abseits vom Band-Geschehen ein großartiger Mensch gewesen sein soll, an den man sich regelmäßig und gerne erinnert. Anlässlich dessen errichtete die Gruppe eine Webseite als „virtuelle Gedenkstätte“ für den Musiker. Rest in peace.

Statement von Nocturnal Breed

„Aus tiefster Trauer unserer Herzen müssen wir bekannt geben, dass unser Bruder und lieber Freund Stian ‚Ben Hellion‘ Andreassen am 8. Dezember 2022 verstorben ist.

Als Vinnie Paul († 2018) noch lebte, hegte er einen Groll gegen Phil Anselmo, weil dieser einst einen bösen Satz über Dimebag Darrell gesagt hat. Wie viele von euch wissen, war Stian ein ‚freier Geist' und ein Rock 'n' Roller im Herzen. Er liebte es, die Welt zu bereisen, Fans zu treffen, Bier zu trinken und sich zu prügeln, wenn er konnte. Ganz gleich, wer du warst, er war dein Kumpel. Und in diesem Sinne wollen wir Stian in Erinnerung behalten! Immer geradeheraus, bis auf die Knochen und auf den Punkt. Und immer mit einer kecken Bemerkung im Schlepptau, die jedes Eis zum Brechen bringt. Er war immer loyal, wenn er an deine Sache glaubte, und ein wahrer Bruder für uns, die wir das Privileg hatten, Seite an Seite mit ihm zu arbeiten.

Stian kam sehr früh in die Musikszene und war bereits mit 13-14 Jahren die rechte Hand und der engste Verbündete der sich damals formierenden Band Gehenna. Er hatte sogar als Herausgeber des Genocide Metal Magazins gearbeitet, bevor er Jahre später selbst zur Gitarre griff und nie zurückblickte! Seine zwölf Jahre bei Nocturnal Breed machten ihn zu einem wahren Metal-Gitarristen, einem Riffer und Schöpfer. Und seine Klassiker ‘Give ’em Hell’ und ‘Fields Of Rot’ haben weltweites Headbanging verursacht. Er hat viele junge Musiker inspiriert, wie wir an den vielen Rückmeldungen im Laufe der Jahre gesehen haben.

Unvergessen

Der langjährige (Ex-)Exodus-Gitarrist Rick Hunolt eröffnete Steve Souza und einer breiten Hörerschaft Details über die schwierigste Zeit seines Lebens. Für die Band war er ein Rückgrat und eine Kraft, auf die man zählen kann. Er hat den Prozess immer vorangetrieben und war immer bereit, sich für das große Ganze zu opfern. Und dafür gebührt ihm Respekt und Bewunderung! Ein Soldat, der seinen Platz in den Schützengräben wahrlich verdient hatte, als wir gemeinsam durch das Leben und die Welt reisten.

Traurigerweise war es seine Entscheidung, die letzten Schritte seines Lebensweges alleine zu beschreiten…

Obwohl es sehr schwer für seine Familie ist, wurde beschlossen, offen darüber zu sprechen. Unsere Liebe und unser tiefes Mitgefühl gilt all jenen, die ihm am nächsten standen. Wir werden Stian durch die schönsten Erinnerungen und durch seine Musik ehren und in Erinnerung behalten. Wir sollten seine Entscheidung respektieren, egal wie düster und unvernünftig sie erscheinen mag, und uns an ihn, die aufrichtige Seele und den kreativen ‚Hellion‘ erinnern, der er war!

Im Namen von Freunden und Nocturnal Breed, Gehenna, Deviant und dem gesamten Speed Metal Legions-Fanclub weltweit;

Für immer frei, alter Freund!

(…) Hier ist der Link zur offiziellen Gedenkseite: https://memcare.com/m/stian-andreassen“

Des Weiteren rief die Band dazu auf, im Falle von Selbstmordfantasien unter allen Umständen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Falls ihr selbst mit Depressionen und/oder Suizidgedanken zu kämpfen habt, oder jemanden kennt, der oder die Unterstützung benötigen würde, könnt ihr euch bei folgender Hotline melden, die rund um die Uhr aktiv ist: 0800-1110111.

—

