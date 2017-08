Exklusive Songpremiere: ‘Í Hálmstráið Held’ von Auðn

Foto: Season Of Mist, Lilja Draumland. All rights reserved.

Trotz all seiner Schönheit kann Island auch ein sehr düsterer Ort sein, an dem die furiose Wut der Elemente Furcht erzeugt, aber gleichsam auch Inspiration weckt. Auðn aus dem im Süden der Vulkaninsel gelegenen Ort Hveragerði sind der neueste Spross, den die aufkeimende Black Metal-Szene des Lands aus Eis und Schnee hervorgebracht hat.

Nach dem Bandbetitelten Debüt (2014) ist FARVEGIR FYRNDAR (bedeutet so viel wie “vorzeitliche Flussbetten” plus einem unendlichen Fortsatz unübersetzbaren Bedeutungshintergrunds) zwar auch “Icelandic Black Metal”, aber anders als all die Bands aus der Hauptstadt, die zumeist in Richtung Deathspell Omega tendieren. Denn Auðn bewegen sich stilistisch in die Gegenden der zweiten Black Metal-Generation, mit eindringlichen Melodien und wundervoll frostigen Atmosphären.

Zum ersten vorgestellten Track äußert sich die Band folgendermaßen: “Dieses Stück repräsentiert das Album sehr gut, da es die Richtung aufweist, die wir verfolgen: ‘Í Hálmstráið Held’ hält die Atmosphäre unseres Debüts aufrecht, klingt aber gleichzeitig aggressiver und melodischer. Wir sind einen Schritt weiter gegangen und hoffen, dass ihr mit uns kommen wollt!”

Hört hier exklusiv die Premiere von ‘Í Hálmstráið Held’:

Auðn wurden im Winter 2010 gegründet und nur kurz darauf zum Eistnaflug eingeladen, dem größten isländischen Metal-Festival. Zudem gewannen Auðn 2016 den lokalen Wacken Metal Battle-Vorentscheid und erreichten beim Endausscheid in Wacken den dritten Platz! Auftritte beim Inferno Festival in Oslo und dem Roadburn in Tilburg 2017 folgten.

Mit FARVEGIR FYRNDAR (VÖ: 10. November 2017) zeigen Auðn nicht nur beeindruckende musikalische sowie songwriterische Weiterentwicklung, sondern offerieren auch eine klare Definition ihres ganz eigenen Sounds. Hier geht’s zur Facebook-Seite der Band.

FARVEGIR FYRNDAR Tracklist