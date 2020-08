Exklusives Metallica-Tribute-Album nur in METAL HAMMER-Ausgabe 09/2020

Cristina Scabbia von Lacuna Coil sollte in einem Interview eine Platte anführen, die es nicht hätte geben sollen. Ihre Wahl fiel auf LULU von Metallica.

LULU ist als beispielloser Griff ins Klo in die Geschichte von Metallica eingegangen. Insofern verwundert es auch kein bisschen, dass Lacuna Coil-Sängerin Cristina Scabbia kein Fan des Album von 2011 ist, das die Trash-Metaller in Kollaboration mit dem ehemaligen The Velvet Underground-Mastermind Lou Reed († 27. Oktober 2013) eingespielt haben. Frei ist die Kunst So wurde Scabbia in einem aktuellen Interview gebeten, ein Album zu nennen, dass es nicht hätte geben dürfen. Hier fiel die Wahl eben auf LULU von Metallica. "Ich hasse es, die Kunst anderer Leute schlecht zu machen", wägt Cristina ab. "Denn es ist ihr Ausdruck, und…