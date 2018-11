In Finnland gibt es beinahe so viele Metal-Bands wie Einwohner. 20 der größten Vertreter stellen wir euch hier vor, unter anderem Nightwish, HIM und Amorphis.

Klickt euch in der Galerie oben durch unsere Auswahl 20 finnischer Metal-Bands, an denen man als Metaller nicht vorbei kommt! Von finster (Impaled Nazarene) bis fröhlich (Stratovarius) ist alles dabei - und zwischendrin (HIM, Amorphis, Children Of Bodom) sowieso.