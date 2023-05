Fall Out Boy bringen Crynyl raus

Foto: Screenshot via YouTube, YouTube Kanal Fall Out Boy. All rights reserved.

auch interessant

Wer dachte, dass die ersten mit Urin gefüllten Liquid Vinyls bereits das sonderbarste Plattenerlebnis des Jahres waren, hat wohl zu früh den Kopf geschüttelt. Die US-amerikanische Emo Rock-Band Fall Out Boy kündigte nun die Sonderedition ihres neuen Albums an, für welches die Mannen die ein oder andere Träne ließen.

Erst Pisse, dann Tränen

Empfehlung der Redaktion Punkband bringt Platte gefüllt mit Urin raus Punk Rock Schon alles erlebt? Die "Gold"-Version des neuen und dritten Private Function-Albums 370HSSV 0773H ist gefüllt mit deren Urin. Wenn man Urin auf den Plattenteller bringen kann, sollte das auch mit anderen Körperflüssigkeiten möglich sein. So oder so ähnlich muss sich das wohl die Combo um Sänger Pete Wentz gedacht haben. Mit sogenanntem Crynyl bringt die Band nun ein neues Format der klassischen Vinylscheibe an den Start, in welchem Tränen der Band-Mitglieder eingearbeitet worden sein sollen. Die Produzenten der Tränenplatte beschreiben die Herstellung wie folgt:

„Jede Crynyl-Veröffentlichung ist mit den echten Tränen der Künstler gefüllt. Wir haben Tränenproben mit sterilen Sammel-Kits aufgefangen, sie zu einer klanglich optimierten Lösung verdünnt und sie dann mit einer proprietären Crynylseal-Technlogie versiegelt.“

Die Crynyl-Erfinder wollen mit dieser neuen Technologie eine besondere Art des Hörerlebnis schaffen. „Musik ist mehr als Klangwellen. Sie ist Leidenschaft, Probleme und Emotion. Deswegen haben wir diese neue Art der Platte erfunden. Eine Platte, die die echten Tränen der Künstler enthält. Wenn man sich eine Crynyl anhört, hört man nicht nur was die Künstler spielen, sondern fühlt, was sie fühlen.“

Zum Heulen

Empfehlung der Redaktion Die Hälfte der Vinylkäufer besitzt keinen Plattenspieler In einer Studie wurden unter anderem die Schallplattenkäufe in den USA untersucht. Laut deren Ergebnis können 50% der Sammler ihre Platten gar nicht hören. Passenderweise fügten sie in ihre Beschreibung zur Veröffentlichung der Emo-Platte SO MUCH (FOR STARDUST), den Hinweis ein: „Könnte Eyeliner enthalten“. Fall Out Boy gaben außerdem an, dass diese Version ihres achten Studioalbums auch einen eingebauten Taschentuchspender enthält.

Die auf 50 Stück limitierte Sonderedition war binnen Sekunden ausverkauft. Wer deshalb ebenfalls den Tränen nahe ist, muss aber nicht gleich losheulen: Fall Out Boy ließen verlauten, weitere Crynyls unter ihren Fans verteilen zu wollen. Wenn also das nächste Mal jemand behauptet, Emo wäre tot, sollte als Gegenargument nichts anderes mehr nötig sein, als ein paar Pete Wentz-Tränen aufzulegen.

No more tears https://t.co/u0QvorFgGy Crynyl™SOLD OUT 🥲 we held a few copies back, more on how to get those soon! — Fall Out Boy (@falloutboy) May 1, 2023

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.