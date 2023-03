Punkband bringt Platte gefüllt mit Urin raus

Foto: Screenshot via YouTube, Private Function. All rights reserved.

Die australische Punk-Band Private Function wollte sich für die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums etwas ganz Besonderes ausdenken. Statt langweiligem schwarzen Vinyl sollte die „Gold“-Version von 370HSSV 0773H etwas mehr hermachen. Dafür nutzt die Band erstmalig ein Material, das so (wahrscheinlich) noch nie zum Einsatz kam. Vielleicht auch besser so.

Empfehlung der Redaktion Neuer Werbespot mit Death Metal-Omis Death Metal In einem neuen Werbespot der amerikanischen Wassermarke Liquid Death bewerben Death Metal-spielende Jackass-Großmütter Eistee. Zusammen mit einem lokalen Hersteller, der mit Flüssigkeiten gefüllte Vinylplatten produziert, kam die Punk Rock-Gruppe aus Melbourne auf die Idee, eine Platte mit ihrem eigenen Urin herstellen zu lassen. Dies stellte sich allerdings laut Social Media-Post als gar nicht so einfach heraus.

„Herzlichen Glückwunsch an die 50 Leute, die die Gold-Version unseres neuen Albums bestellt haben. Ihr habt gerade eine Platte gefüllt mit unserer Pisse gekauft. Dafür haben wir mit den lokalen Legenden Saltydog Records gearbeitet, um die weltweit erste mit Pisse gefüllte Platte zu produzieren – es hat sich herausgestellt, dass das echt schwer ist. Wegen der nervigen Menge von Experimenten die nötig waren, dieses Album zu machen, haben wir noch keine physische Kopie, aber es gibt ein Video, wie es entsteht. Bitte benutzt unsere DNS nicht, um Verbrechen zu begehen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von PRIVATE FUNCTION (@privatefunction69)

Von der Toilette bis zum Lottoschein

Zusammen mit dieser Beschreibung folgte ein Video, in dem alle Band-Mitglieder mit gefüllten Behältern von der Toilette wiederkehren. Übrigens nicht die erste bizarre Idee, die Private Function für die physische Veröffentlichung von 370HSSV 0773H hatte.

Zunächst wollte die Band den ersten 3.000 Kopien einen Lottoschein beilegen, mit dem man bis zu 2999 Dollar hätte gewinnen können. Dieser Marketing-Gag wurde allerdings zeitweise von der australischen Regierung gestoppt, da er gegen die im Süden des Landes geltenden Glücksspiel-Gesetze verstößt.

Empfehlung der Redaktion Silly Goose spielen im Subway und McDonald’s Nu Metal, Punkrock, Raprock Die neue Combo Silly Goose geht mit ihren bizarren Auftritten im Netz viral. Mit ihrem Van reist die Band durch die USA und spielt auf Parkplätzen für umme. Letztendlich wurde es Private Function dann doch erlaubt, die Glücksspielplatten käuflich erwerbbar zu machen. Dini Soulio, Südaustraliens Alkohol- und Glücksspiel-Abgeordneter, kam zu dem Schluss: „Das jemand von Rubbellosen abhängig wird, indem er viele Alben kauft, schätze ich als kein allzu großes Risiko ein.“

370HSSV 0773H, der Nachfolger von WHOSE LINE IS IT ANYWAY?, erscheint am Freitag neben Glücksspiel- und Urin-Version auch digital.

