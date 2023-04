Metallica haben sich eine Schallplattenfabrik gekauft. Damit will die Band sicherstellen, künftig die Nachfrage ihrer Fans zufriedenstellen zu können.

Strategische Vorteile sind heutzutage wichtiger denn je. Das hat uns nicht zuletzt die Pandemie gelehrt, in der sich die ohnehin langen Wartezeiten in Schallplattenfabriken noch weiter ausgedehnt haben. Insofern macht es mehr als Sinn, dass Metallica die Mehrheitsanteile am Vinyl-Presswerk Furnace Record Pressing akquiriert haben. Das Unternehmen und die Thrash-Metaller um James Hetfield haben seit 2014 zusammen schon über fünf Millionen LPs auf die Märkte dieser Welt gebracht. Schwarzes Gold In den vergangenen Jahren erschienen hochwertige Neuauflagen der klassischen Alben KILL 'EM ALL, RIDE THE LIGHTNING, MASTER OF PUPPETS, ...AND JUSTICE FOR ALL sowie des Schwarzen Albums. Das Quartett zielt…