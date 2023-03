Metallica erwerben Vinyl-Presswerk

Strategische Vorteile sind heutzutage wichtiger denn je. Das hat uns nicht zuletzt die Pandemie gelehrt, in der sich die ohnehin langen Wartezeiten in Schallplattenfabriken noch weiter ausgedehnt haben. Insofern macht es mehr als Sinn, dass Metallica die Mehrheitsanteile am Vinyl-Presswerk Furnace Record Pressing akquiriert haben. Das Unternehmen und die Thrash-Metaller um James Hetfield haben seit 2014 zusammen schon über fünf Millionen LPs auf die Märkte dieser Welt gebracht.

Schwarzes Gold

In den vergangenen Jahren erschienen hochwertige Neuauflagen der klassischen Alben KILL ‚EM ALL, RIDE THE LIGHTNING, MASTER OF PUPPETS, …AND JUSTICE FOR ALL sowie des Schwarzen Albums. Das Quartett zielt darauf ab, mehr Kontrolle über ihre Veröffentlichungen zu haben, damit der Nachfrage der Fans besser entsprochen werden kann. Furnace Record Pressing wurde 1996 von Eric Astor gegründet. Der Firmensitz der 6500 Quadratmeter großen Fabrik liegt in Alexandria, Virginia. Der Betrieb besitzt zwölf Pheenix Alpha-Pressen und zwei Finebilt-Pressen und ist damit eines der größten Vinyl-Presswerke der USA.

„Zu wissen, dass unsere langfristige Zukunft gesichert ist, während wir Wachstumschancen besser wahrnehmen können ist wirklich aufregend für jeden Furnace-Mitarbeiter“, kommentiert Eric Astor die Übernahme. “ Des Weiteren ergänzt Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich: „Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, unsere Partnerschaft mit Furnace auf das nächste Level zu bringen. Ihr Independent-Geist und ihre Leidenschaft für ihr Handwerk — das macht uns zu kulturellen Seelenverwandten.“ „Papa Het“ meldet sich ebenfalls zu Wort: „Diese vertiefte Beziehung stellt sicher, dass Vinyl-Liebhaber auf der ganzen Welt — und im Besonderen unsere Fanclub-Mitglieder — zukünftig anhaltenden Zugang zu hochwertigen LPs haben.“

