Falling In Reverse: Gitarrist Derek Jones verstorben

Foto: WireImage, Chelsea Lauren/GettyImages. All rights reserved.

Falling In Reverse-Gitarrist Derek Jones bei der Vans Warped Tour-Station im kalifornischen Chula Vista am 25. Juni 2014

Die Rock-Welt hat einen unvermittelten Verlust zu beklagen. Wie Falling in Reverse-Frontmann Ronnie Radke per Twitter mitteilte, weilt sein Band-Kollege Derek Jones nicht mehr unter uns. Woran der Gitarrist gestorben, hat der Punk-Rocker nicht verraten. Jones wurde gerade mal 35 Jahre alt.

„Ich werde nie vergessen, wie du mich mit deinem alten Tour-Van vom Gefängnis abgeholt hast, um Falling In Reverse zu gründen“, schreibt Radke. „Dein Geist wird für immer in die Musik, die ich schreibe, eingewoben sein. Ruhe in Frieden, Derek Jones. Mein Herz ist gebrochen.“ Zusätzlich zu diesem herzerweichenden Statement postete Ronnie noch vier Fotos, auf denen die beiden unter anderem bei einer kleinen Fahrradtour sowie vorm Tour-Van zu sehen sind (siehe unten).

Das Beste im Leben

Derek Jones hatte letzten November selbst einen Verlust zu verkraften. Seine Verlobte Christina Cetta verlor nämlich letztendlich ihren Kampf gegen den Krebs. Zwischenzeitlich sah es wohl ganz gut aus für sie, doch 2019 kehrte die Krankheit zurück. Daraufhin startete Jones eine Kampagne bei GoFundMe, womit er 100.000 US-Dollar sammeln wollte, um ihre Behandlung zu bezahlen. Falling in Reverse kreierten hierfür für extra T-Shirts, die Fans für ihre Spenden bekamen.

„Sie ist mein Leben und das Beste, das mir jemals passiert ist“, sagte Derek Jones damals über seine zukünftige Ehefrau. „Wir sind nunmehr seit zehn Jahren zusammen, und ich freue mich auf 100 weitere.“ Bevor der Musiker bei Falling In Reverse einstieg, mischte er bei der Hardcore-Gruppe A Smile From The Trenches mit.