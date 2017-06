Festival ohne Bands: Vorverkauf für 2018 hat begonnen

Foto: Oliver Mazzola. All rights reserved.

Ein Festival ohne Bands? Seit diesem Jahr gibt es auch das in der Welt der Sommer-Open Airs. Und das mit großem Erfolg: Vom 11.05.2017 bis 14.05.2017 ging die erste Ausgabe des außergewöhnlichen Festial-Konzepts über die Bühne – restlos ausverkauft!

Das Festival ohne Bands bringt drei Tage lang den kompletten Festival-Genuss ohne (Band-)Stress auf den Punkt. Es gibt Musik, Festival-Fastfood, Infield, Campen neben dem Auto, Dixies, verrückte Nachbarn, Flunky Ball, Crowdsurfing, Überraschungen und vieles mehr… einfach alles, was ein unvergessliches, langes Festival-Wochenende braucht.

Der Vorverkauf für 2018 ist gestartet

Der Termin für nächstes Jahr steht bereits: von 24. Bis 27.5.2018 geht’s weiter. Die Veranstalter gaben dazu nun auch die ersten Details bekannt: Auf dem Infield wird es als Attraktion einen Pool zum Planschen geben, dazu diverse Shotbars und Partyzelte bekannter Alkoholika- und Non-Alkoholika-Hersteller.

Der American-Party-Schoolbus mit diversen Aktionen wird ebenso vertreten sein. Natürlich fehlt auch 2018 die geliebte Bühne nicht. Sie bleibt Dreh- und Musikangelpunkt des Geländes. Auf dieser wird 2018 mehr Aktion passieren – was genau bleibt allerdings noch Top Secret! Verfolgt die News auf Facebook.

Gute Stimmung, stabiles Wetter und ein friedlicher Verlauf sorgten für begeisterte Besucher. “Wir sind von dem Erfolg noch ziemlich überwältigt und hätten wirklich nicht damit gerechnet, gleich beim ersten Mal auszuverkaufen”, so Veranstalter David Lüke. Per Crowdfunding machte man die ersten Schritte in Richtung Festival ohne Bands – bereits nach wenigen Wochen war es refinanziert.

Die zweite Ausgabe, die von 24. Bis 27. Mai 2018 über die Bühne gehen wird, kommt dabei schon völlig ohne Crowdfunding aus. Der Vorverkauf dafür ist bereits gestartet. Wer sich jetzt schon dafür entscheidet, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, profitiert von den etwas vergünstigten Frühbucher-Tickets. Was offenbar Anklang findet: bereits jetzt ist ein recht großer Teil Tickets (hier könnt ihr Tickets bestellen) abverkauft.