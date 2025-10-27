Toggle menu

Ingolstädter Jazztage 04.11.2025 – 15.11.2025

Mötley Crüe: Nikki Sixx will mehr zu Hause sein
Nikki Sixx mit Mötley Crüe am 11. November 2023 in Sydney
Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx erklärt, warum er es jetzt und in Zukunft ruhiger angehen und nicht mehr so viel auf Tour sein will.
In mehr als vier Jahrzehnten sind Mötley Crüe um die ganze Welt getourt und haben das Motto „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ umfassend ausgelebt. Irgendwann wird aber jeder Mensch älter und (meist) ruhiger und schlauer. Trotz seines exzessiven Lebensstils in der Vergangenheit erfreut sich Bassist Nikki Sixx bester Gesundheit, wie er erst im Juli verkündete. Dennoch will es der 66-Jährige bedeutend ruhiger angehen. Präsent sein Der Musiker lebt zusammen mit seiner Ehefrau Courtney und der gemeinsamen sechsjährigen Tochter in Wyoming. „Bitte missversteht meine Hingabe und Leidenschaft, mehr Zeit mit meinen fünf wundervollen Kindern und meiner Enkelin zu verbringen, nicht als etwas…
