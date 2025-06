Dirkschneider feiern das 40. Jubiläum des legendären BALLS TO THE WALL-Albums mit ausgedehnter Europatournee, die Anfang 2026 fortgesetzt wird.

[Update 07.05.2025:] Udo Dirkschneider setzt die BALLS TO THE WALL-Jubiläumstournee 2026 fort! "You asked for more, here comes the encore! We’re bringing the Balls to the Wall 40th Anniversary Tour back for another run in January 2026!", lassen Dikschneider über ihre Social Media-Kanäle wissen und veröffentlichen die Zusatztermine der erfolgreichen Tournee zum Albumjubiläum, welche im Januar 2026 stattfinden. METAL HAMMER präsentiert: DIRKSCHNEIDER - live 2026 BALLS TO THE WALL 40th ANNIVERSARY - ENCORES TOUR 08.01.2026 Geiselwind, Music-Hall 09.01.2026 Regensburg, Eventhall Airport 11.01.2026 Dresden, Tante Ju 13.01.2026 Hannover, Capitol 14.01.2026 Wilhelmshaven, Kulturzentrum Pumpwerk 15.01.2026 Kiel, Pumpe Karten zur Tournee gibt es…