Nach dem Tod ihres Gründungsmitglieds Joey Jordison befanden sich Slipknot in einer Schockstarre. Nun hat Frontmann Corey Taylor zum ersten Mal öffentlich über den Verlust des ikonischen Schlagzeugers gesprochen. Jordison schied im Alter von 46 Jahren am 26. Juli 2021, während er schlief, aus dem Leben. Zu seiner Todesursache ist bislang nichts bekannt. Verdammte Tragödie Im Interview in der Radiosendung "Trunk Nation With Eddie Trunk" sollte Corey Taylor nun Auskunft darüber geben, wie er mit dem Schicksalsschlag umgegangen ist. "Es war hart", beginnt der Sänger seine Ausführungen über Joey Jordison. "Zuerst haben wir uns über seine Familie Sorgen gemacht. Also…