Slipknot-Sänger Corey Taylor steht auf Abba

Slipknot-Sänger Corey Taylor hat einen äußerst breiten Musikgeschmack. Das hat der 47-Jährige bereits mehrfach durchblicken lassen. Doch dass seine Liebe zur Musik sogar so weit geht, dass er auf das schwedische Pop-Phänomen Abba abfährt, hätte wohl niemand gedacht. Im Interview mit der „New York Times“ sprach der Metaller über sein Faible für die Stars aus den Siebziger Jahren.

Luxus-Sound

„Ich wuchs in den Siebzigern auf“, beginnt Core Taylor seine Ausführungen. „Da gab es so eine seltsame Mischung an Musik, die total durcheinander war. Ich hatte Elvis, ich hatte Motown, ich hatte komischen Disco. Durch all das hindurch erinnere ich mich daran, die Musik von Abba zu hören. Es schien, als ob sie fortlaufend gespielt wurde. Und sie war eindeutig anders als alles andere. Sie hatte diese opulente Produktion, die groß klang und sich groß anfühlte. Es waren nur vier Leute, aber diese Lieder klangen, als ob sie tausend Menschen aufgenommen hätten. Die Rechnung ging nicht auf für mich.“

Die US-Journalisten entlockten Corey Taylor sogar, welcher sein Lieblings-Track von Abba ist: „‘Take A Chance On Me’ fand ich immer super. Ich liebe die Gegenüberstellung. Der Anfang gibt den ganzen Ton für den Song an — mit diesem komischen Gregorianisch anmutenden Gesang, und urplötzlich setzt die verrückte europäische Produktion ein. Die Modulation in diesen Stücken ist wunderschön. Sie fängt dich ein — die Art, wie sie mit Dur und Moll spielt. Und ich liebe einfach dieses Sehnsuchtsgefühl. Wenn du es auflegst, bist du unmittelbar in einer guten Stimmung.“ Abba haben kürzlich ihre Reunion bekanntgegeben und mit VOYAGE (VÖ: 5. November 2021) ihr erstes Studioalbum seit 40 Jahren angekündigt.

