Corey Taylor: neue Slipknot-Musik im nächsten Monat

auch interessant

Slipknot werkeln bekanntlich seit einiger Zeit am Nachfolger ihres 2019er-Studioalbums WE ARE NOT YOUR KIND. Laut Frontmann Corey Taylor hätten die Maskenmetaller trotz großer Fortschritte zwar noch etwas Restarbeit vor sich, doch offenbar dürfen sich die Maggots dieser Welt Hoffnung darauf machen, zeitnah neues Material vom neunköpfigen Ungetüm aus Iowa zu hören.

Krachiges Halloween?

So war die Nummer 8 von Slipknot kürzlich zu Gast in der Sendung von Radiomoderator Eddie Trunk. Dort kam die Sprache unweigerlich auf die besagte, sich derzeit im Entstehen befindliche siebte Platte der Gruppe. Darauf angesprochen, antwortete Corey Taylor: „Tatsächlich ist das Album mehr oder weniger fertig. Ich würde sagen, es ist zu ungefähr 80 Prozent fertig. Wir finalisieren noch etwas Musik. Und ich habe noch ein paar mehr Lieder einzusingen. Jedoch werde ich Folgendes sagen: Seid nicht überrascht, wenn ihr im nächsten Monat oder so etwas Neues hört.“

So planen die US-Amerikaner scheinbar, demnächst eine Single zu veröffentlichen. Diese werde laut dem 47-Jährigen folgende Stimmung in sich tragen: „Lasst uns alle niederknüppeln und sie daran erinnern, warum wir noch immer Slipknot sind.“ Wenn das mal keine guten Nachrichten sind! Übrigens: Wer beim Release von WE ARE NOT YOUR KIND aufgepasst hat, dem ist sicher aufgefallen, dass jenes Album einen Vorboten hatte. Slipknot hauten an Halloween 2018 (also am 31. Oktober 2018) die Vorabsingle ‘All Out Life’ raus. Vielleicht planen sie ja, das Spielchen in diesem Jahr zu wiederholen…

WE ARE NOT YOUR KIND JETZT BEI AMAZON ORDERN!