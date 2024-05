Serj Tankian hat neue Musik in Form einer EP in der Hinterhand. Der System Of A Down-Sänger wird daraus bald einen Vorab-Song veröffentlichen.

Serj Tankian wird im September eine neue Solo-EP herausbringen. Dies hat der System Of A Down-Frontmann einerseits im Interview mit dem Metal Hammer zu seiner Autobiografie ‘Down With The System’ und andererseits selbst in den Sozialen Medien (siehe unten) verlauten lassen. Die EP wird fünf Tracks umfassen, FOUNDATIONS heißen und via Gibson Records erscheinen. Als ersten Vorgeschmack darauf veröffentlicht der Musiker am 17. Mai den Song ‘A.F. Day’. Lautstarke Retropesktive "Es sind fünf Lieder", erzählt Serj Tankian. "Wir haben gerade fünf Videos dazu gedreht -- letzte Woche mit den Mitgliedern von FCC, meiner Band. Das hat echt Spaß gemacht. Wir…