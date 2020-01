Feuer in Australien: Metallica spenden 500.000 €

In Australien spielt sich mit den weitreichenden Waldbränden gerade eine fürchterliche Umweltkatastrophe ab. Davon haben auch Metallica Winde bekommen – und wollen ihren Beitrag zum Kampf gegen die Flammen leisten. Aus diesen Grund haben die Thrash-Metaller 750.000 Australische Dollar (knapp 500.000 Euro) an zwei Organisationen gespendet, die sich einerseits um die Opfer und andererseits ums Löschen kümmern.

Das komplette Statement (Original-Facebook-Post siehe unten) liest sich wie folgt: „Wir sind komplett überwältigt von den Neuigkeiten der Flächenbrände, die durch Millionen von Morgen in Australien fegen und großen Schaden in New South Wales und Victoria anrichten. Die resultierende Zerstörung und verheerenden Auswirkungen auf alle Bewohner, Tiere, die Umwelt und das unglaubliche Land in Australien bricht uns wahrlich das Herz. Bitte schließt euch uns an und tut, was auch immer ihr könnt, um zu helfen.

Gelder für die Helfer

Wir spenden – zusammen mit unserer Stiftung All Within My Hands – 750.000 Australische Dollar an den NSW Rural Fire Service und die Country Fire Authority in Victoria, um bei den Hilfsaktionen zu helfen. Der NSW Rural Fire Service ist die weltweit größte Organisation der Freiwilligen Feuerwehr, und alle während dieses Notstands gespendeten Gelder werden direkt an Opfer dieser besonders zerstörerischen Buschfeuer sowie an damit zusammenhängende Dienste geleitet.

Die Country Fire Authority ist eine freiwilligen Feuer- und Notfallorganisation, die hilft, 3,3 Millionen Victorianer zu schützen und mit Gemeinschaften zusammenarbeiten, um die Einwohner vor Feuer und anderen Notfällen zu beschützen.“

Während der Brände, die im September ausgebrochen sind, kamen bislang 25 Menschen sowie geschätzt rund eine Milliarde Tiere ums Leben. Mehr als 100 einzelne Brände lodern immer noch. Dabei beginnt der Sommer in Australien gerade erst – es wird folglich noch heißer Down Under. Wer wie Metallica helfen will, kann sich auf den Website des NSW Rural Fire Service sowie der Country Fire Authority darüber informieren – und freilich ebenfalls spenden.

Doch natürlich haben nicht nur Metallica das Herz am rechten Fleck, andere Bands haben sich ebenfalls bereits engagiert, darunter Ice Nine Kills, Fit For An Autopsy, Ne Obliviscaris und The Ghost Inside (siehe weiter unten).