Eine Woche vor dem ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin gibt es schlechte Nachrichten für ungeduldige Feuerschwanz-Fans: FEGEFEUER kommt zwei Wochen später. Dies vermeldete die Band via Social Media.

Feuerschwanz surfen derzeit auf einer Erfolgswelle. Und auf selbiger wollen die Mittelalter-Metaller mit ihrem neuen Studioalbum weiter reiten. Die achtköpfige Band hat soeben ihren elften Longplayer angekündigt. Über Napalm Records veröffentlicht die Formation am 21. Juli 2023 FEGEFEUER, das ihr hier vorbestellen könnt . Doch damit nicht genug: Mit 'Bastard von Asgard' gibt es bereits drei Singles aus dem Werk zu bestaunen (siehe Videos unten).

Ragnarök wartet

„Mit diesem Song zollen wir den alten Göttern ihren rechtmäßigen Tribut", kommentieren Feuerschwanz 'Bastard von Asgard'. „Er spielt in der Sagenwelt der Wikinger und handelt von Weltuntergang, Verrat und Betrug. Odins Sohn trifft auf Lokis Bastard – mit stimmgewaltiger Unterstützung von Fabienne Erni, Sängerin der Folk Metal-Pioniere Eluveitie. Um der epischen Saga gerecht zu werden, haben wir die Geschwindigkeit auf Anschlag gedreht und blasen zum Weltuntergang. Ragnarök kann kommen!"

Auf ihren letzten beiden Platten DAS ELFTE GEBOT (2020) und MEMENTO MORI (2021) haben sich Feuerschwanz immer stärker von einer reinen Spaß-Kapelle hin zu einer astreinen Metal-Gruppe entwickelt – ohne dabei freilich auf ein wenig Augenzwinkern zu verzichten. Diesen Weg geht die Band um Sänger Hauptmann Feuerschwanz, Multiinstrumentalist Hodi sowie Violinistin Johanna auf FEGEFEUER nun konsequent weiter. Der Album-Opener 'SGFRD Dragonslayer' verbindet als amtliche Heavy Metal-Hymne thematisch den sagenumwobenen Drachentöter Siegfried mit nordischer Mythologie. 'Berzerkermode' dagegen bläst zu einer zünftigen Wikingerparty. Der Titeltrack, der 'Herr der Ringe'-Schlachtruf 'Uruk-Hai' sowie 'Die Horde' dürften laut Presseinfo unter anderem langjährige Fans der Band ansprechen.

Die Tracklist von FEGEFEUER:

SGFRD Dragonslayer Bastard von Asgard Berzerkermode Knochenkarussell Fegefeuer Die Horde Uruk-Hai Highlander Morrigan Eis & Feuer Valkyren

