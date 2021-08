Feuerschwanz veröffentlichen neues Album MEMENTO MORI

Ende des Jahres können sich Feuerschwanz-Fans auf eine neue Platte freuen. Am 31. Dezember 2021 erscheint MEMENTO MORI, das vierte Studioalbum der Band, das wahrscheinlich optimales Silvester-Material liefert und gut gelaunt ins neue Jahr starten lässt.

Der Nachfolger ihres dritten Albums, DAS ELFTE GEBOT, besingt in typischer Feuerschwanz-Manier große Abenteuer, vergangene Schlachten und herausragende Heldentaten. Dabei schaffen es die Mittelalter-Metaller, ihren Charakteristika treu zu bleiben und sich gleichzeitig musikalisch in neue Gefilde vorzuwagen. Der Titel-Track des letzten Albums erreichte mit dem dazugehörigen Video einen Haufen Klicks auf YouTube. Nun, was hat es mit dem neuen Titel auf sich? „Memento Mori" bedeutet die Erinnerung an die eigene Sterblichkeit – passend also zum Inhalt der Platte.

Dazu äußern sich Feuerschwanz: „Du nimmst nichts mit ins Grab bis auf deinen Sarg… MEMENTO MORI ist die direkte Fortsetzung von DAS ELFTE GEBOT! Die Welt von Hauptmann Feuerschwanz steht in Flammen, wird überrannt von lebenden Toten und gegeißelt von religiösen Eiferern… Das alles klingt auch Anno Domini 2021 erschreckend real. Darum gilt es ein weiteres Mal, dem Sturm zu trotzen und das Leben zu zelebrieren. Leben wir hier, leben wir jetzt – bis der Tod die Messer wetzt!“

Wenige Tage nach dem Album-Release touren Feuerschwanz durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Warkings werden als Support-Act mit dabei sein.