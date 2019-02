Five Finger Death Punch: Chris Kael ein Jahr trocken

Mit ‘Blue On Black’ veröffentlichten Five Finger Death Punch ein Cover zum Bluesrock-Song des US-Amerikaners Kenny Wayne Shepherd. In einem kurzen Clip gibt die Band einen Einblick in die Dreharbeiten zum Musikvideo.

Vor wenigen Tagen veröffentlicht Five Finger Death Punch ein Musikvideo zu ‘Blue On Black’. Um den Fans einen kleinen Einblick in die Dreharbeiten dazu zu gewähren, gibt es nun einen ‘Behind The Scenes’-Clip zu sehen. Das Cover zu ‘Blue On Black’ erschien auf dem aktuellen Band-Album AND JUSTICE FOR NONE. Die Originalversion des Songs stammt vom Bluesrock-Musiker Kenny Wayne Shepherd und wurde 1998 veröffentlicht. Das Video wurde von Dale "Rage" Resteghini in dem historischen Pioneer Saloon im Ghost Town Goodsprings in Nevada gedreht. Seht hier den Hinter-den-Kulissen-Clip: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=u8_xHlJ80Ac https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=IMCfSjF_vSg