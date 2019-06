Five Finger Death Punch: Ivan Moody macht Hanf-Produkte

Im neuesten Five Finger Death Punch-Videoclip zum Making Of des anstehenden Albums gibt Zoltán Báthory zu, dass er den Band-Namen schon immer scheiße fand.

Beim gemütlichen Gammeln auf der Couch berichtet Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltán Báthory davon, wie es zum Namen seiner Gruppe kam. Was er persönlich davon hält: Gar nichts. Doch er hat wenigstens Spaß dabei. "Der Name einer Band muss etwas auslösen, einen Effekt haben", so Báthory. "Er muss nicht zwingend positiv sein oder etwas in der Art: Das ist der großartigste Band-Name auf der ganzen Welt. Es geht auch: Oh mein Gott, das ist der dümmste Scheiß, den ich je gehört habe! Das ist genauso gut, denn es ist eine Reaktion." "Five Finger Death Punch ist der beste Name, die…