Foo Fighters beginnen Arbeit an neuem Album

Dave Grohl und seine Foo Fighters haben zuletzt noch diverse Live-Auftritte hinter sich gebracht. Den vermeintlich letzten für einige Zeit bestritten die US-Rocker am vergangenen Samstag, den 28. September, beim „Rock In Rio“-Festival. Bei dieser Gelegenheit haute der ex-Nirvana-Drummer die Pläne der Band für die nächste Zeit raus. Und zwar werden sich die sechs Musiker im Studio verschanzen und an frischen Songs werkeln.

Kreativphase

„Ich weiß nicht, wann wir wieder nach hier unten zurückkehren werden“, fängt Dave Grohl an. „Aber wir werden zurückkehren. Nächste Woche gehen wir nach Hause und fangen an, ein neues Foo Fighters-Album zu machen. Es ist gut, es ist gut.“ Wie gut vorbereitet, die Kalifornier sind, hat der inzwischen 50-Jährige nicht verraten. Sänger und Gitarrist Grohl, Bassist Nate Mendel, Gitarrist Pat Smear, Schlagzeuger Taylor Hawkins, Gitarrist Chris Shiflett und Keyboarder Rami Jaffee könnten demnach schon Songmaterial geschrieben haben. Die andere Möglichkeit ist, dass sie bei Null beginnen und die neuen Stücke erst noch kreieren müssen.

Kürzlich haben die Foo Fighters erst eine Überraschungs-EP veröffentlicht (siehe unten). Letzten Freitag war das Teil namens 01070725 plötzlich auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Neben altem Material von der Gruppe enthält der Release zwei Live-Cover – einerseits von ‘Holiday In Cambodia’ von den Dead Kennedys, andererseits von ‘Keep The Car Running’ von Arcade Fire. Die letzte vollwertige Platte CONCRETE AND GOLD erschien vor ziemlich genau Mitte September 2017.