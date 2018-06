Foo Fighters: Fans besorgt um Dave Grohls Stimme

Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl stand bei einem Benefiz-Konzert zusammen mit seiner zwölfjährigen Töchter Violet auf der Bühne.

Im Rahmen einer Benefiz-Veranstaltung gab der Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl am Samstag, den 12. Mai ein Solokonzert. Der Auftritt kam dem UCSF Benioff Kinderkrankenhaus in Oakland in Kalifornien zugute. Der Sänger wurde für eine Aufführung von Adeles Song ‘When We Were Young’ von seiner zwölfjährigen Tochter Violet unterstützt, die ihrem Vater durch ihr stimmliches Talent glatt die Show stahl. Seht hier die Performance von Dave Grohl und seiner Tochter Violet: https://www.youtube.com/watch?v=MO8N1cATvao Neben Violet stand auch ihre drei Jahre jüngere Schwester Harper zusammen mit dem Foo Fighters-Musiker auf der Bühne: und das nicht zum ersten Mal. 2017 spielte Harper bei einer Show…