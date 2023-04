Foo Fighters melden sich mit ‘Rescued’ zurück

Hinter Foo Fighters liegt definitiv keine leichte Zeit. Teilweise fragte man sich sogar, ob die Rock-Formation um Frontmann, Sänger und Gitarrist Dave Grohl überhaupt zurückkehrt. Nun schicken die US-Amerikaner nicht nur ein Lebenszeichen voraus, sondern kündigen mit BUT HERE WE ARE ihr elftes Studioalbum an.

Neues Material von Foo Fighters erreicht uns schon bald

Ein Musikschnipsel auf Social Media heizte bereits die Spekulationen darüber an, ob es bei Foo Fighters wohl bald frische Töne geben könnte. Das bestätigte sich mit dem gestrigen Tag, an dem die Band den neuen emotionalen Track 'Rescued' teilte. Das neue Material erschien gemeinsam mit einem Lyric-Musikvideo auf YouTube.

Zusammen mit dem neuen Song folgte auch die Ankündigung eines neuen Langspielers, welcher am 02. Juni erscheinen soll. BUT HERE WE ARE wird der Nachfolger von MEDICINE AT MIDNIGHT (2021) heißen. ‘Rescued’ ist einer von zehn Tracks, die auf der neuen Platte veröffentlicht werden und sichert sich außerdem die Pole Position des Albums. Die Tracklist teilte die Band ebenfalls bereits mit der Öffentlichkeit.

Tracklist von BUT HERE WE ARE

Rescued Under You Hearing Voices But Here We Are The Glass Nothing At All Show Me How Beyond Me The Teacher Rest

Das Veröffentlichungsdatum der neuen Platte dürfte vor allem die deutschen Fans freuen, die dieses Jahr an Rock am Ring und Rock im Park teilnehmen. Foo Fighters sind als Headliner gesetzt, die sicher auch einige neue Songs von ihrem an diesem Festival-Wochenende geborenen Album erstmalig live präsentieren werden. Zuletzt stand die Band aus Seattle im September 2022 auf der Bühne. Damals gaben Foo Fighters zwei Tributkonzerte in London und Los Angeles für ihren im März 2022 verstorbenen Schlagzeuger Taylor Hawkins.

