Fozzy: Chris Jericho liegt im Krankenhaus

Fozzy waren gezwungen, ihr Konzert am Freitagabend (10. Dezember 2021) in Swansea, Großbritannien, abzusagen, nachdem Frontmann Chris Jericho wegen eines „behandelbaren Gesundheitsproblems“ ins Krankenhaus verfrachtet wurde.

Die Band sollte im Rahmen ihrer zwölftägigen „Save The World"-Tour in der walisischen Stadt auftreten. Die Show wurde jedoch kurzfristig abgesagt, nachdem folgendes Statement auf der Instagram-Seite des Sin City Clubs erschien:

„Wir waren am Boden zerstört, als wir erfahren haben, dass Fozzy ihren geplanten Termin bei uns in Swansea absagen müssen. Die Nachricht der Band erhielten wir um 21:00 Uhr am Vorabend.

Chris wurde von den Ärzten ins Krankenhaus eingeliefert, mit einem nicht COVID-bezogenen, behandelbaren Gesundheitsproblem. Bedauerlicherweise wird die Show am Freitag in Swansea abgesagt und alle Tickets werden zurückerstattet. Wir informieren euch so bald wie möglich über die Samstags-Show in Nottingham und die Sonntags-Show in London.

Ursachen unklar

Wir können uns nur für die unvermeidliche Kürze der Mitteilung entschuldigen (…). Wir sind am Boden zerstört, dass wir erneut geschlossen bleiben müssen. Chris wünschen wir eine schnelle Genesung. Wir hoffen sehr, dass er und die Band dazu in der Lage sind, ihre UK-Tour zu beenden und an Weihnachten sicher zu ihren Familien zurückzukehren.“

Jericho, ein ehemaliger WWE-Weltmeister im Wrestling, der derzeit für All Elite Wrestling antritt, äußerte sich noch nicht konkret zu seiner Krankheit. In einem Beitrag der Band heißt es: „Es tut uns sehr leid, aber aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, werden Fozzy heute Abend nicht in Swansea auftreten können. Wir versprechen, bald wiederzukommen!“

Allem Anschein nach fiel auch die darauffolgende Show flach. In einer aktuellen Videobotschaft berichtet der Sänger jedoch, dass das folgende Konzert in London stattfinden soll.