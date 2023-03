Als einstige Kumpels von Alexi Laiho besuchten Mille Petrozza und Randy Blythe das Grab des einstigen Children Of Bodom-Gitarristen in Helsinki.

Kreator und Lamb Of God befinden sich aktuell auf ihrer "State Of Unrest Tour", die ursprünglich schon 2020 hätte stattfinden sollen. Vor dem Konzert am 19. Februar in Helsinki ließen es sich Miland "Mille" Petrozza und Randy Blythe nicht nehmen, das Grab des am 29. Dezember 2020 verstorbenen Children Of Bodom-Masterminds Alexi Laiho zu besuchen. Im Gespräch mit "Chaoszine" berichteten die beiden Frontmänner davon. Verschneites Refugium "Es war sehr nett", erzählt Blythe, der bei dieser Gelegenheit auch sein Children Of Bodom-Tattoo auf seinem linken Unterarm vorzeigte. "Natürlich vermisse ich Alexi Laiho. Wir haben mit unserem Presseagenten bei Nuclear Blast und…