Opeth haben vergangenen Herbst ihr 14. Studioalbum THE LAST WILL AND TESTAMENT veröffentlicht. Ensprechend ist 2025 vollgepackt mit Live-Terminen. Dass Gitarrist Fredrik Åkesson dabei noch viel Zeit für andere Projekte findet, grenzt an ein Wunder. Trotzdem werkelt der Schwede nebenbei an einem Soloalbum, wie er selbst vor Kurzem im Interview mit GuitarGuitar ausplauderte.

Im Gespräch mit dem brasilianischen Journalisten Igor Miranda wird Åkesson erneut danach gefragt. Ein weinig ratlos antwortet er: „Ich weiß nicht, wer das durchsickern ließ, weil ich eigentlich nichts angekündigt habe… Mikael hat es in einem Interview erwähnt, und dann haben Journalisten danach gefragt, und es hat sich inzwischen irgendwie herumgesprochen.“ Auch verriet er selbst jedoch ein interessantes Detail: „Ich habe mit Biff Byford gesprochen, weil er in einem Track singen wird. Der ist fertig, und das ist der dritte Song.“

Ein Versprechen

Zum aktuellen Stand der Dinge gibt er an: „Es ist jetzt schwierig, weil wir viel auf Tour sind und ich mit Opeth sehr beschäftigt bin, sodass ich diese Zeitblöcke habe.“ Zum weiteren Verlauf erklärt der Gitarrist indes: „Ich muss noch mindestens sechs weitere Songs schreiben. Ich habe zwar jede Menge Ideen, aber mindestens drei Songs sind fertig. Zwei Songs sind gemischt und gemastert. Es sind Instrumentalstücke mit sehr vielen Gitarrensoli.“ Zudem verspricht er: „Ich werde mein Bestes geben.“



Empfehlungen der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Opeth

Ein Zeitfenster oder Datum könne Fredrik Åkesson noch nicht angeben, denn wie schon erwähnt: „Bei Opeth ist viel los. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich versuchen, so viele Songs wie möglich fertigzustellen. Ich kann zwar kein Datum versprechen, aber werde mein Bestes geben, um so schnell wie möglich fertig zu werden.“ Auch ob es weitere Gastmusiker geben wird, verriet er nicht. Bekanntschaften hat er jedoch zuhauf. Schließlich ist Åkessons Expertise an den Saiten überaus gefragt. So wirkte er unter anderem bei den letzten beiden Ghost–Alben IMPERA und SKELETÁ mit sowie bei Saxons SCHOOL OF BAD KNOCKS (2020).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.