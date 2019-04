‘Game Of Thrones’: Youtuber spielt Theme auf 16 Gitarren

Gefühlte Ewigkeiten haben sich die Fans der Saga um Westeros gedulden müssen. Nun endlich geht es bald weiter mit Game Of Thrones.

Haltet euch fest: Es gibt einen ersten Ausblick auf die achte und leider Gottes finale Staffel von "Game of Thrones". Der produzierende US-Sender HBO hat kürzlich einen rund zwei Miunten langen Trailer im Internet veröffentlicht (siehe unten). Darin deuten sich mitunter neue Handlungsstränge an. Der Starttermin für die neuen Folgen ist - zumindest in den Vereinigten Staaten von Amerika - der 14. April. Einen Tag später soll die erste Folge dann auch beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Der Trailer vermittelt auf jeden Fall einen düsteren und epischen Eindruck. Die von Maisie Williams porträtierte Arya Stark huscht panisch durch dunkle Gänge…