Nach dem Erfolg beim Fantasy Filmfest 2018 war 'Heavy Trip' im Januar im Kino zu sehen. Nun erscheint der Film fürs Heimkino, wir verlosen!

Vom 10. bis 12. Januar 2019 war HEAVY TRIP für ein Special Screening im Kino zu sehen. Am 1. März 2019 erscheint der Headbanger-Film auf DVD und Blu-ray. Wir verlosen je zwei DVDs und Blu-rays, die Aktion findet ihr weiter unten. Seht hier noch mal einen Trailer, der richtig Lust auf ‘Heavy Trip’ macht: https://www.youtube.com/watch?v=sqipsPvPf-E Lest hier unsere Filmkritik: https://www.metal-hammer.de/reviews/heavy-trip-komoedie/ Sie heißen Impaled Rektum, spielen "Symphonic-Post-Apocalyptic-Reindeer-Grinding-Christ-Abusing-Extreme-War-Pagan-Fennoscandian-Metal", und begeben sich auf einen 'Heavy Trip'. Fuck yeah! Was sich bereits im September beim Fantasy Filmfest abzeichnete, wird nun Realität! Turo, Pasi, Lotvonen und Jynkky werden in ihrem kleinen finnischen Dorf als Freaks…