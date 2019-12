Die besten lokalen Koop-Spiele für actionreiche Multiplayer-Gefechte

Viele Gamer zocken am liebsten im Multiplayer über das Internet, weil sie gerne mit anderen Personen zusammen spielen. Noch mehr Spaß macht aber der lokale Multiplayer, bei dem man oftmals im Koop-Modus zu zweit auf der Couch sitzt und gemeinsam spannende Abenteuer erleben kann. Bei – aus heutiger Sicht – Retro-Konsolen wie zum Beispiel das SNES, gab es sehr viele Spiele mit lokalem Koop-Modus. Heutzutage sind solche Games zwar etwas rarer geworden, aber natürlich existieren sie immer noch. Hier daher eine Übersicht der besten Games mit lokalem Multiplayer beziehungsweise Koop-Modus.

Die besten lokalen Koop-Games:

Portal 2

In dem Puzzle-Plattformer „Portal 2" müsst ihr nicht nur um die Ecke denken und eure räumliche Wahrnehmung mit Portalen unter Beweis stellen, ihr müsst auch blitzschnell reagieren können, um viele der Rätsel zu lösen. Aber zum Glück müsst ihr „Portal 2" nicht nur alleine spielen, denn es gibt auch einen lokalen Koop-Modus, der es euch erlaubt, gemeinsam mit einer befreundeten Person die Rästel zu lösen. Zwar könnt ihr im lokalen Multiplayer nicht die reguläre Kampagne zu zweit spielen, dafür gibt es aber einen eigenen Koop-Modus mit zwei kleinen Robotern.

Resident Evil 5

„Resident Evil 5“ ist noch deutlich actionlastiger als seine Vorgänger und der Survival-Horror, mit dem die Serie groß geworden ist, steht hier nicht mehr im Vordergrund. Stattdessen werdet ihr die ganze Kampagne über von einem computergesteuerten Charakter begleitet. Doch genau hier kommt auch der Koop-Modus im Spiel, denn die gesamte Singleplayer-Kampagne lässt sich auch zu zweit erleben.

Rocket League

In „Rocket League" spielt ihr quasi Fußball mit kleinen ferngesteuerten Autos. Das Gameplay ist schnell und euer Geschick ist gefragt, wenn ihr den Ball ins gegnerische Tor schießen wollt. Vor allem im E-Sports-Bereich ist das Game sehr beliebt, aber auch für Fans des lokalen Multiplayers. Denn ihr könnt auch ganz entspannt im Koop mit Freunden zocken. Ideal für einen Gaming-Abend also. „Rocket League" erschien zwar bereits 2015, wird aber von den Entwicklern regelmäßig mit Updates und Erweiterungen versorgt.

Gears Of War

In „Gears Of War“ müsst ihr es gegen die „Locust Horde“ aufnehmen, eine Rasse reptilienartiger Humanoiden, die unsere Welt übernehmen und die Menschheit ausrotten wollen. Das könnt ihr euch natürlich nicht gefallen lassen und deshalb seid ihr bis an die Zähne bewaffnet und liefert euch schweißtreibende Feuergefechte mit den Locust. „Gears Of War“ ist quasi die Mutter aller Deckungsshooter und macht im Koop-Modus noch viel mehr Spaß.

Diablo 3

Neben Egoshootern waren früher auf LAN-Partys vor allem auch die beiden Rollenspiele „Diablo“ und „Diablo II“ sehr beliebt. Das 2012 veröffentlichte „Diablo 3“ bietet überdies auch einen lokalen Koop-Modus, allerdings nicht für die PC-Version. Wenn euch das nicht stört und ihr eine passende Konsole besitzt, könnt ihr aber zu zweit gemütlich auf der Couch Horden von Dämonen bei einer ordentlichen Multiplayer-Partie abmetzeln.

