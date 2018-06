Megadeth trifft auf Game Of Thrones‘ „Hodor“

Foto: Screenshot via Instagram, kikoloureiro. All rights reserved.

Kristian Nairn ist in erster Linie Schauspieler und verkörpert in der Erfolgsserie Game Of Thrones den Hodor. Neben seinem Talent als Darsteller, ist Nairn aber auch ein geübter Musiker. Das zeigte er kürzlich bei einem Besuch des Hellfest Open Air in Clisson in Frankreich.

Weiterlesen METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest + Megadeth Bevor Judas Priest nach Deutschland kommen, touren sie von März bis Mai 2018 in den USA mit Saxon und den Black Star Riders. Dort traf der Schauspieler die Herren von Megadeth hinter der Bühne und jammte einige ihrer bekanntesten Songs mit der Band zusammen. Seine Riffs scheinen bei Frontmann Dave Mustaine und Gitarrist Kiko Loureiro Eindruck hinterlassen zu haben. Über seinen Instagram-Account veröffentlichte Loureiro ein Video zum spontanen musikalischen Spektakel.

Den Clip zur Jamsession könnt ihr euch hier ansehen: