METAL HAMMER präsentiert: Judas Priest + Megadeth

Ihre „Redeemer Of Souls“-Welttournee endete am 17. Dezember 2015 in Oberhausen. Jetzt haben Judas Priest sowohl mit FIREPOWER ihr 18. Studioalbum für das kommende Frühjahr angekündigt als auch die ersten Termine der dazugehörigen Tournee bestätigt.

In Deutschland ist die britische Heavy Metal-Legende um „Metal God“ Rob Halford auf vier Konzerten zu sehen, bei zweien davon eröffnen keine Geringeren als die US-Thrasher Megadeth!

Mit den Auftritten der legendären Hard Rock-Band Uriah Heep in Dortmund und dem Thin Lizzy-Nachfolger Black Star Riders in München haben Judas Priest nun das finale Vorprogramm der Deutschland-Konzerte bekanntgegeben.

METAL HAMMER präsentiert:

Judas Priest+ Megadeth (*) – Tour 2018

19.06. Freiburg, SICK-Arena (*)

20.06. Mannheim, Zeltfestival (*) (ausverkauft)

31.07. München, Zenith (ausverkauft) mit Black Star Riders

08.08. Dortmund, Westfalenhalle 1, mit Uriah Heep

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.