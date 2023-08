Geezer Butler spricht über seine Depressionen

auch interessant

Keine Hilfe für Geezer Butler

In einem Interview mit NPR’s Bullseye With Jesse Thorn sprach der legendäre Bassist von Black Sabbath, Geezer Butler, offen über seine vergangenen Kämpfe mit Depressionen. Er sagte: „Ich war nicht die ganze Zeit depressiv. Nur gelegentlich überfielen mich depressive Phasen. Anfangs, als es wirklich schlimm wurde. Damals hat niemand je über Depressionen oder so etwas gesprochen, und die Leute hatten Angst davor, zu erwähnen, dass man depressiv sein könnte. Man dachte automatisch, man würde in eine Nervenheilanstalt gebracht und für immer weggesperrt werden. Also konnte man nicht darüber sprechen.

Eines Tages bekam ich eine wirklich schlimme depressive Phase, und ich ging zum Arzt, und er sagte: ‚Oh, geh in die Kneipe und trink ein paar Biere. Oder mach einen Spaziergang mit dem Hund oder so. Es wird schon wieder.‘ Und es war wie: ‚Nein, mir wird es nicht einfach wieder gutgehen. So funktioniert das nicht.‘ Und das passierte immer wieder.

Es dauerte bis in die 1990er Jahre, als er in St. Louis lebte und einen Nervenzusammenbruch erlitt. Er besuchte daraufhin seinen Arzt und teilte ihm alles mit. Der Arzt erklärte ihm, dass er klinisch depressiv sei, und verschrieb ihm Prozac. Nach sechs Wochen konnte er endlich aus der Depression herauskommen, und er dachte: „Oh ja, so sollte ich mich also fühlen.“ Seitdem gehe es ihm gut.

Unverständnis gegenüber der Krankheit

Geezer Butler betonte, dass er über seine Depression mit niemandem sprechen konnte. „Und wenn ich Depressionen bekam, dachten die Leute immer, ich sei launisch und mürrisch“, erinnert sich der Sabbath-Basser. Empfehlung der Redaktion Black Sabbath: Tony Iommi lehnte Reunion ab Heavy Metal Tony Iommi wollte lieber nicht mit Black Sabbath beim Power Trip Festival auftreten, unter anderem um das Erbe der Band nicht zu beschädigen. „Und sie fragten: ‚Was ist mit dir los? Was ist dir passiert?‘ Und es war nichts Schlimmes passiert. Also sagten sie: ‚Du hast so viel Geld, du hast dein Haus, du hast deine Autos und alles. Was stimmt nicht mit dir? Reiß dich zusammen.‘ Und sie konnten nicht verstehen, dass es nichts mit all dem zu tun hatte. Man kann alles haben, was man sich nur wünschst auf der Welt, aber wenn man in diesen dunklen, deprimierenden Tagen steckt, zählt nichts. Alles, woran man denkt, ist so etwas wie: ‚Dann beende ich es eben.‘ Glücklicherweise konnte ich immer wieder daraus herauskommen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.