Geezer Butler: Hörbuchaufnahmen waren am schwersten

Black Sabbath-Bassist Geezer Butler hat offenbart, dass die Audioaufnahmen zu seiner Autobiografie ‘Into The Void: From Birth To Black Sabbath And Beyond’ eine unschöne Erfahrung für ihn waren.

Auf Twitter postete der 73-Jährige einen Ausschnitt vom Audiobuch und schrieb dazu: „Ich dachte mein Leben zu teilen wäre schwer…bis ich das Buch selbst lesen musste. Das war vielleicht das Schwierigste, was ich je getan habe.“

I thought sharing my life was difficult…until I had to read the book. Might have been one of the hardest things I’ve ever done. pic.twitter.com/vGs3ya7Vn8 — Geezer Butler (@geezerbutler) July 7, 2023

„Ich mochte die Erfahrung kein bisschen.“

Die Geschichte erzählen

Geezer Butler – aber schriftlich

Butler schrieb das Buch ohne die Hilfe eines Co-Autoren oder Ghostwriters. Er meint: „Ich habe so viele andere Bücher gelesen, und die klingen einfach nicht nach den Leuten, die sie geschrieben haben sollen. Ich wollte einfach ein Buch haben, das wie ich klingt, nur schriftlich.“

‘Into The Void: From Birth To Black Sabbath And Beyond’ gibt es seit dem 6. Juni zu kaufen, und als Hörbuch zu genießen.

