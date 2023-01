Ghost bringen Song mit Def Leppard raus

Ghost haben eine neue Version ihres Songs ‘Spillways’ mit einem Gastauftritt von Def Leppard-Sänger Joe Elliott veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch unten anhören. ‘Spillways’ stammt von Ghosts fünftem Album IMPERA, welches im März 2022 veröffentlicht wurde.

Letztes Jahr sagte Frontmann Tobias Forge, dass er Def Leppard „großartig“ finde, und fügte hinzu: „Als ich IMPERA aufgenommen habe, schaute ich, ob ich es ein bisschen nach Def Leppard klingen lassen kann.“ Forge über ‘Spillways’: „Dies ist eine Elegie für die Dunkelheit, die die meisten Menschen in sich tragen. Diese Dunkelheit in uns muss ihren Weg nach draußen finden.“

Def Leppard-Frontmann über Ghost

Elliott seinerseits erzählte im April 2022, dass er durch Def Leppard-Gitarrist Phil Collen auf die Musik von Ghost aufmerksam wurde. „Er spielte mir etwas vor – jeweils ein paar Minuten von ein paar Liedern. Ich war wirklich fasziniert, also bat ich ihn, mir das neue Album per Dropbox zu schicken. Ich habe es mir komplett angehört und fand es absolut umwerfend.“

Auf die Frage, ob er von Ghost für eine Zusammenarbeit angesprochen worden sei, sagte Joe: „Noch nicht. Vielleicht werden sie es noch tun. Wir haben vor zehn Jahren auch schon etwas mit Taylor Swift gemacht. Wir haben also keine Angst vor Kollaborationen mit irgendjemandem.“

