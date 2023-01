Ghost: Tobias Forge kündigt Veränderungen an

Ghost haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Das mittlerweile fünfte Studiowerk der Schweden wurde so gut wie überall abgefeiert. Darüber hinaus hat die Band eine Tournee mit einer opulenten Bühnen-Show absolviert — und das in einem Post-Corona-Wirtschaftsklima, in dem die Hallen nicht immer voll waren und manches Konzert abgesagt werden musste.

In einem aktuellen Interview mit dem britischen „Metal Hammer“ sprach Bandboss Tobias Forge über die weiteren Pläne für Ghost. Zum einen schwebt dem 41-Jährigen vor, an ein paar Stellschrauben der Gruppe zu drehen. Bevor es demnächst wieder auf Tour geht, stehen offenbar Veränderungen an. „Zuvor gehen wir mit ein wenig Veränderung an die Öffentlichkeit“, erläutert der Musiker, „guter Veränderung. Wir werden nicht leise werden. Manche Dinge sind öffentlich, andere Dinge geschehen nicht im Licht der Öffentlichkeit. Doch es brauen sich eine Menge Dinge zusammen.“

Ja, noch vager hätte es Forge wirklich nicht ausdrücken können, aber so bleibt es immerhin vorerst spannend. An sich ist es aber mal wieder Zeit für einen neuen Papa Emeritus, oder? Darüber hinaus sprach Tobias ausführlich über die anstehenden Live-Aktivitäten von Ghost. „2023 spielen wir überall. Es wird eine Europa- sowie eine Amerika-Tournee geben. Außerdem wird etwas im oberen Teil von Asien passieren, am äußersten Ende dort. In einem sehr etablierten Land mit einer Menge Pop-kultureller Faszination, das die Heimat der Videospiele ist. Und im Bereich von Ozeanien haben wir ebenfalls etwas vor. Und es könnte etwas südlich, jedoch auch ein wenig nördlich von Panama geschehen. Es fühlt sich alles ziemlich stabil an.“

