Ghost: Forge will erneut einen Papst zur Frontfigur

Mit dem aktuellen Ghost-Album PREQUELLE wurden die Papa Emeritus-Papstfiguren von Cardinal Copia abgelöst.

Weiterlesen Ghost werden zu Ghostbusters YouTuber Watt White schuf eine Parodie zum Titelsong des Kultfilms ‘Ghostbusters – Die Geisterjäger’, indem er das Lied in ein Ghost-Gewand kleidete. Er ist der erste Frontmann (die eigentlich allesamt von Tobias Forge verkörpert werden), der sich nicht in päpstliche Tracht kleidet und das ist etwas, was Forge wohl in der Zukunft gern ändern würde. In einem Interview mit KLAQ sagt Forge:

„Eine Sache, auf die ich mich freue, ist die, erneut einen Papst an der Spitze zu haben. Technisch gesehen haben wir das… denn Cardinal Copia ist noch nicht der Anführer; Er arbeitet sich nach oben.“



Cardinal Copia vielleicht bald in Papst-Tracht

Weiterhin erzählte der Musiker: „Ich vermisse die mit dem Totenkopf bemalte Papstfigur… Ich bin mit dem Kardinal zufrieden – ich denke, er ist cool. Das ist auch der Grundgedanke, wenn man einen Bösewicht zum Protagonisten hat.

Er ist eine Menge solcher Dinge, die man selbst nicht ist und genau so betrachte ich ihn. Er ist eine Menge von den Dingen, die ich gerne wäre. Wir unterscheiden uns sehr – er und ich. Aber ich freue mich definitiv darauf, dass er in Zukunft auch eine zusätzliche päpstliche Robe tragen könnte.“

Forge nach würde das eine theatralischere Show ermöglichen, in die man auch mehr Gags einbauen könnte.