Ghost: Nameless Ghouls und Ghoulettes geben sich zu erkennen

Chris Catalyst hat überdies dasselbe Bild getwittert und schreibt dazu: „Fantastische Tour mit unserer wundervollen Ghost-Familie. Ich nehme an, damit ist die sprichwörtliche Katze aus dem Sack. Es ist so großartig, dies wieder zu tun. Mir gehen die Superlative aus, wenn ich diese tolle Musik mit diesen genialen Leute spiele.“

Amaaaazing tour with our wonderful Ghost family. I suppose that’s that particular cat out of the bag. So great to be doing this again. Playing this fantastic music with these brilliant people makes me run out of superlatives. X pic.twitter.com/wZR9criebA

— Chris Catalyst (@ChrisCatalyst) May 18, 2022