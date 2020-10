Flea von den Red Hot Chili Peppers steht neuerdings total auf Cannibal Corpse. Und ein gestandener Todesmetaller hat sich als RHCP-Fan geoutet.

Es ist immer wieder toll mitanzusehen, wenn sich irgendjemand neu für Metal begeistert. So ist just ein Mitglied der Red Hot Chili Peppers zum Fan einer legendären Death Metal-Band geworden. Die Rede ist von niemand anderem als Bassist Flea, der jüngst auf Twitter seine Bewunderung für Cannibal Corpse ausdrückte. So hat der unumstritten großartige Bassist offenbar gerade von den Todesstahl-Ikonen um Corpsegrinder Fisher gehört und erbat sich in den sozialen Medien eine Empfehlung. "Was ist das beste Cannibal Corpse-Album?", wollte der 57-Jährige von seinen Followern wissen. Kurze Zeit später meldete Flea dann Vollzug: "Okay, ich fange mit TOMB OF THE…