AC/DC brachten den ersten Vorboten ihres neuen Werks schon am 07.10. raus. Das Album kommt dann später im Herbst auf den Markt.

[Update vom 8.10.] In zwei neuen Interviews sprachen Angus Young und Brian Johnson über den Einfluss von Malcolm Young sowie die (Un-)Möglichkeit von AC/DC-Live-Auftritten während der Pandemie. USA Today gegenüber erzählte Angus, dass POWER UP ein Tribut an seinen 2017 verstorbenen Bruder Malcolm sei. Jener ist bei sämtlichen zwölf Stücken des Albums als Songwriter gelistet. "Er wäre stolz darauf, was wir für ihn geschaffen haben", so Angus. "Auch der Titel POWER UP fasst zusammen, wer und was er war. Wenn sich Malcolm die Gitarre umschnallte, verwandelte er sich in eine große Gitarre. Sprich: Wenn er Gitarre spielte, hörte es sich…