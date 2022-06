Ghost Of Tsushima: Fortsetzung in Planung?

Die Geschichte der finnischen Ensemble-Komödie ‘Heavy Trip’ über eine aufstrebende Metal-Band wird weitergesponnen. 2023 beginnen die Dreharbeiten.

‘Heavy Trip’ debütierte im Jahr 2018. Jetzt haben die Filmemacher Juuso Latio und Jukka Vidgren gegenüber Metal Hammer UK angekündigt, dass eine Fortsetzung der Metal-Komödie in Arbeit ist. „Wir haben ein wirklich gutes Drehbuch geschrieben und wollten es eigentlich diesen Sommer verfilmen“, erwähnte Latio. „Wir streben an, ihn nächstes Jahr zu drehen. Man kann nie wissen. Der letzte Film hat sechs Jahre gedauert, also hoffe ich, dass es bei diesem nicht so lange dauert.“ ‘Heavy Trip’: Worum geht’s? Der Originalfilm von 2018 thematisiert satirisch die Bemühungen der erwähnten Metal-Band, ihren ersten offiziellen Auftritt durchzusetzen und mit ihren Vorhaben Erfolg zu…