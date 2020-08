„Ghost Of Tsushima“ kriegt einen kostenlosen Multiplayer-Modus

„Ghost Of Tsushima: Legends“ ist der kommende Koop-Multiplayer-Modus von „Ghost Of Tsushima“

Das am 17. Juli 2020 veröffentlichte Game „Ghost Of Tsushima“ ist der letzte große Exklusivtitel für die PlayStation 4 von Sony. Und zum Glück ist das Spiel ein voller Erfolg geworden, der sowohl Fans als auch Kritiker überzeugen konnte. Noch in diesem Jahr soll es frischen Nachschub in Form eines kostenlosen Multiplayer-Modus geben.

„Ghost Of Tsushima: Legends“

Die Multiplayer-Erweiterung heißt „Ghost Of Tsushima: Legends“ und ist komplett losgelöst von der Haupthandlung rund um Jin. Stattdessen finden Fantasy-Elemente Einzug in das Spiel und bei dem kostenlosen Multiplayer-DLC handelt es sich um einen Koop-Modus für zwei bis vier Spieler*innen. Vier verschiedene Charakterklassen stehen zur Auswahl: Samurai, Jäger, Ronin und Assassin.

Im Zwei-Spieler-Modus spielt ihr eine Reihe von unterschiedlichen Missionen, bei denen natürlich das aus dem Hauptspiel bereits etablierte Kampfsystem zum Einsatz kommt. Allerdings hat jede der vier Klassen auch noch eigene Vorteile und Fähigkeiten, die ebenfalls Einfluss auf das Gameplay haben werden. Außerdem kommt auch noch Magie zum Einsatz. Im Modus für vier Spieler müsst ihr wellenbasierte Überlebensmissionen gemeinsam bestehen, wobei die Gegner mit jeder Welle schwerer und erbarmungsloser werden. Auch in diesem Modus kommen Fantasyelemente zum Einsatz, denn Sucker Punch hat eigens dafür neue Oni-Gegner mit übernatürlichen Fähgikeiten entwickelt.

Der DLC für den DLC

„Ghost Of Tsushima: Legends“ erscheint noch in diesem Jahr als kostenlose Erweiterung für alle Besitzer*innen von „Ghost Of Tsushima“. Kurz nach Veröffentlichung des DLCs wird es noch eine weitere Erweiterung für den DLC geben, der einen dritten Spielmodus hinzufügt: Raubzug für vier Spieler*innen. In diesem Modus müsst ihr in ein komplett neues Reich reisen, um einen „grausamen, fürchterlichen Gegner herauszufordern“ (O-Ton Sucker Punch).

Weitere Infos zu „Ghost Of Tsushima: Legends“ sollen in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlicht werden, in der Zwischenzeit gibt es als ersten Vorgeschmack noch diesen Trailer:

Auch wenn „Ghost Of Tsushima: Legends“ als kostenlose Erweiterung für „Ghost Of Tsushima“ veröffentlicht wird: Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus ist für den Koop-Multiplayer natürlich Pflicht.

Und falls ihr nicht warten könnt, bis „Ghost Of Tsushima: Legends“ erscheint: Bei uns findet ihr eine Übersicht der besten lokalen Koop-Spiele für actionreiche Multiplayer-Gefechte.

