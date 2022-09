Obwohl sich guten Gewissens die Vermutung anstellen lässt, dass Ghost und vereinzelte Mitglieder der schwedischen Okkult-Band die Fähigkeit besitzen, in jeglichem Szenario mindestens Stirnrunzeln zu verursachen, fragt man sich dennoch, welche Überraschung sich Frontmann „Papa Emeritus IV“ für die anstehende Eröffnung des MLB-Spiels der White Sox gegen die Cleveland Guardians hat einfallen lassen.

Empfehlung der Redaktion Ghost huldigen Death-Mastermind Chuck Schuldiner Okkult-Rock Bei einem Konzert verneigten sich Ghost vor dem verstorbenen Death Metal-Pionier Chuck Schuldinger. Außerdem gibt Tobias Forge einen Einblick in seine vorherigen Band-Jahre. Ghost, die aktuell einen Höhepunkt ihrer Karriere feiern, nachdem sie mit ihrer 2019 erschienenen Single ‘Mary On A Cross’ einen unerwarteten TikTok-Erfolg zu verzeichnen hatten, landeten mit über sechs Millionen Streams und über 1.000 Downloads auf Platz 90 der Billboard Hot 100-Charts. Mit der im März 2022 veröffentlichten Platte IMPERA legte die Band nach und manövrierte sich schnell auf Platz 1 der skandinavischen, deutschen und österreichischen Albumcharts. Aktuell tourt die Band durch Nordamerika und legt allem Anschein nach einen etwas ungewöhnlichen Zwischenstopp ein.

Am Donnerstag, den 22. September 2022, soll Tobias Forge den ersten Pitch beim Spiel der White Sox gegen die Cleveland Guardians werfen. Und natürlich wird es Spaß machen, Emeritus IVs Wurfkünste zu beobachten, aber die eigentliche Frage stellt sich nach der modischen Auswahl des Musikers. Wird Emeritus IV in einem White Sox-Trikot oder in voller Papst-Montur auflaufen? Wir werden sehen.

[MESSAGE FROM THE CLERGY]

We wish to inform you that it’s 1, 2, 3 strikes you’re out at the old ball game! Papa Emeritus IV will be throwing the ceremonial first pitch at the @whitesox vs. @CleGuardians game on Thurs, Sept 22 at Guaranteed Rate Field. The game begins at 7:10 PM pic.twitter.com/ixFo95Ws2s

— Papa Emeritus IV (@thebandGHOST) September 21, 2022