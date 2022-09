Ghost huldigen Death-Mastermind Chuck Schuldiner

Die schwedischen Okkult-Rocker Ghost haben bei ihrem Konzert in Florida dem verstorbenen Death-Mastermind Chuck Schuldiner Tribut gezollt. Bevor sie mit dem Song ‘Cirice’ begannen, spielte einer der Ghost-Gitarristen das Anfangs-Riff des Death-Klassikers ‘Zombie Ritual’ zu Ehren Schuldiners, der seine bahnbrechende Death Metal-Band vor fast vier Jahrzehnten gründete. Ein von Fans gefilmtes Video des Tributs ist unten zu sehen.

Empfehlung der Redaktion Ex-Ghost-Bassist musste nach Rauswurf 6 Monate in Therapie Okkult Metal Linton Rubino, von 2014 bis 2015 Bassist bei Ghost, fiel nach seiner Demission in ein Loch und ging sechs Monate lang in Therapie. Chuck starb im Dezember 2001 nach einem Kampf mit einer seltenen Art von Hirntumor. ‘Zombie Ritual’ erschien auf dem 1987er-Debütalbum SCREAM BLOODY GORE. Vor vier Jahren sagte Ghost-Frontmann Tobias Forge, dass er mit seiner vorherigen Band Repugnant „eine große Band“ werden wollte, ähnlich wie Amon Amarth. Aber er beklagte, dass ihre Entwicklung ins Stocken geraten war, weil sie „unmodern“ und „unprofessionell“ waren. Forge gründete Repugnant im Jahr 1998 und trat unter dem Namen „Mary Goore“ auf. Sie veröffentlichten einige Demos und eine EP, bevor sie 2002 ihr einziges Album EPITOME OF DARKNESS aufnahmen. Im Jahr 2004 lösten sie sich auf. Das Album hatte bei seiner Veröffentlichung nur geringen Einfluss, scheint aber auf die aktuelle Generation von Death Metal-Bands Einfluss zu nehmen.

In einem Interview wurde Forge gefragt, ob der Erfolg von Ghost ihn jemals über seine Zeit mit Repugnant nachdenken ließ. Er antwortete: „Wenn man mich zwischen 1999-2001 fragte, wollte ich unbedingt, dass wir von einem großen Label unter Vertrag genommen werden. Ich wollte mit der Band super-professionell sein. Wenn alle am selben Strang gezogen hätten, hätte ich diese Band gerne weitergeführt. Jetzt, da ich weiß, was alles erforderlich ist, wie viele Sterne in einer Reihe stehen müssen, kann ich bewusster auf mich als 21-Jährigen zurückblicken. Ich erkenne nun, warum ich mit Repugnant nicht erfolgreich war. Ich war einfach noch nicht so weit.“

Empfehlung der Redaktion Ghost brechen Hellfest-Show ab: Forge versagt die Stimme Okkult-Rock Ghost blieb bei ihrem Gastspiel beim Hellfest im französischen Clisson nichts anderes übrig, als ihre Show vorzeitig abzubrechen. Das letzte bekannte Line-up von Repugnant umfasste aktuelle und ehemalige Mitglieder von In Solitude, Tribulation und Watain und bot einen Mischmasch aus einigen der von der Kritik am meisten gefeierten schwedischen Metal-Bands des letzten Jahrzehnts. Forge sagte, dass er die Beziehung zu seinen ehemaligen Band-Kollegen nach dem Bruch wiederhergestellt habe, warnte aber vor der Idee einer kompletten Reunion. „Ich denke, dass die Band, die wir waren, jetzt besser befreundet ist, als wir es in den letzten zehn Jahren waren.“, sagte er. „Wir haben uns aus verschiedenen Gründen in unterschiedlichem Maß zerstritten. Es hat sich einfach verselbständigt. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Aber heutzutage haben wir nicht mehr wirklich viel miteinander zu tun, wir sind einfach Freunde. Alle, bis auf einen, haben Kinder und sind verheiratet. Wir sind jetzt ein bisschen weiser, und vielleicht gibt uns das allein schon einen Grund, diese Leiche nicht mehr zu reanimieren. Lassen wir sie einfach liegen.“

