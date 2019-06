Ghost veröffentlichen neues Kapitel ihrer Webserie

Foto: Screenshot via YouTube, Ghost. All rights reserved.

Zuletzt erschien mit ‘The Visit’ der sechste Teil der unterhaltsam-amüsanten Videoclip-Reihe von Ghost. Der Clip spielte im Krankenhaus, in dem sich Sister Imperator nach ihrem unglücklichen Autounfall sechs Monate aufhielt.

Weiterlesen Ghost zukünftig ohne Tobias Forge als Frontmann? Okkult-Rock Tobias Forge würde gerne mehr Gitarre spielen. So könnte sich der Ghost-Chef durchaus einen Wechsel vom Mikro an den Sechssaiter vorstellen. Kardinal Copia schlendert mit Blumen in das Krankenhauszimmer, in dem Papa Nihil bereits saß. In dem Video wurde das neue Gesicht von Sister Imperator, das sich unter dem Verband versteckte, enthüllt.

Nun geht die Geschichte weiter mit einem neuen Kapitel. In dem Video ‘New World Retro’ fährt Kardinal Copia zu Beginn mit einem Dreirad durch die Hallen eines scheinbar riesigen Mausoleums, während Papa Nihil auf einer Schreibmaschine tippt und seine Gedanken laut ausspricht.

Seht euch hier die neue Folge an: