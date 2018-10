Gibson ist gerettet: Mit neuer Leidenschaft und Fokus auf Gitarrenbau

Ein bisschen Splatter, viel Psychoschocker, noch mehr Grusel. Unsere Zusammenstellung der besten Horrorfilme, die ihr momentan auf Netflix finden könnt, lassen euch hoffentlich ordentlich Angst schwitzen.

Netflix hat so ein riesiges Angebot, dass wir gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist und doch meistens bei ausgelutschten Komödien hängenbleiben. Wir verschaffen euch Abhilfe und zeigen die grausigsten Neuerscheinungen und Klassiker, die Streamingriese Netflix zurzeit im Programm hat. The Ritual (2017) https://www.youtube.com/watch?v=Vfugwq2uoa0 Vier Freunde, die sich aus dem Studium kennen, machen sich auf in die dunklen Wälder Skandinaviens, um dort ihrem ermordeten Freund Robert zu gedenken. Einer der Männer verletzt sich am Fuß und humpelt den anderen hinterher, ein anderer hat die – ja, ihr ahnt es schon – verhängnisvolle Idee, eine Abkürzung durchs Dickicht zu…