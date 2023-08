Gilby Clarke: Lieblings-Metallica-Song ist ‘Enter Sandman’

auch interessant

Der frühere Guns N’ Roses-Gitarrist Gilby Clarke hat in einem Interview auf die gemeinsame Tournee im Jahr 1992 mit Metallica zurückgeblickt. Dabei sollte er auch seinen Lieblingstrack der Thrash-Metaller benennen. „Es ist so ein Standardding, aber ‘Enter Sandman’ ist immer noch mein Lieblingslied. Ich bin nicht wirklich ein Metal-Typ, bin mit The Clash und solchen Sachen aufgewachsen. Doch ich habe diesen Song immer geliebt, weil er ein bisschen mehr Melodie hatte. Und das Riff ist einfach das großartigste Riff überhaupt.“

Riesiger Sound

Über die eingangs erwähnte Konzertreise von Guns N’ Roses und Metallica wusste Gilby Clarke zu berichten: „Wir hatten echt eine tolle Zeit. Lars Ulrich hing an jedem Tag dieser Tour mit uns ab. Er war wirklich einer von uns. Jeden Tag hingen wir gemeinsam ab und feierten nach der Show. Vor der Show machten wir auch Sachen, gingen tagsüber ins Museum oder so. Er war wirklich ein Teil von uns. Wir kamen super miteinander aus. Als die Tournee begann, habe ich mir viele Metallica-Auftritte angesehen, weil sie immer als erstes auf die Bühne gingen. Und dann waren wir für einige Zeit erst einmal nicht dran.

Nach einer Weile fing ich an, ein wenig später zu kommen. Jedenfalls hatte ich Metallica in den sehr frühen Tagen gesehen — und dann nicht mehr, bis sie ihren Durchbruch hatten. Also bewunderte ich wirklich ihre Professionalität. Und ich liebte echt die Art, mit der sie eine Kerneinheit waren. Sie aßen zusammen zu Abend, machten Dinge gemeinsam. Ich genoss diesen Aspekt von ihnen wirklich. Was den Sound angeht, waren sie riesig. Sie sind immer noch riesig. Ihr Sound war so groß und direkt und so Metallica.“

DAS BLACK ALBUM VON METALLICA BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.